David di Donatello, dominio Cortellesi: tutte le candidature

Scopriamo insieme le emozionanti candidature per la 69ª edizione dei David di Donatello, l'evento più atteso del cinema italiano, che vedrà protagonisti i più grandi nomi dell'industria. Con ben 19 candidature, 'C'è ancora domani' di Paola Cortellesi si pone al vertice, seguito da 'Io Capitano' di Matteo Garrone con 15 nomination e 'La Chimera' di Alice Rohrwacher con 13. La cerimonia di premiazione si terrà il 3 maggio nello storico Studio 5 di Cinecittà, e verrà trasmessa in diretta su Rai 1, promettendo una serata di celebrazioni e riconoscimenti dell'eccellenza nel cinema italiano. Da 'Rapito' a 'Comandante', scopriremo insieme chi trionferà in questa prestigiosa competizione