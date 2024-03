Crozza/Meloni: «Ho sempre saputo che la Pianura Padana è attraversata da due cose...»

Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza nei panni di Giorgia Meloni, provata dalla estenuante campagna elettorale, commenta l’assenza di Salvini nella foto finale sul palco del comizio in Abruzzo : «Dunque, m’hanno detto che c’aveva la sciolta... mi auguro sia per quello perché può succedere di tutto! Quello è capace di tutto pur di sopravvivere… quello lì è capace di dire che fa il ponte a campata unica… Genova - Olbia… ma io… c’ho l’elmetto.» - e aggiunge - «Perché io ho sempre saputo che la pianura padana è attraversata da due cose: il fiume Po... e da un rincoglionito tittoccaro che va avanti e indietro a sparare cazzate. E io purtroppo non sono alleata col fiume Po.» “Streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)”