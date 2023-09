Cinema , dall'11 settembre in sala "Enzo Jannacci - Vengo anch'io"

Dall'11 al 13 settembre sbarcherà nelle sale del Circuito UCI Cinemas, al prezzo speciale di 3,50 euro, il nuovo film di Giorgio Verdelli 'Enzo Jannacci Vengo anch'iò, distribuito da Medusa Film e recentemente presentato nella sezione Fuori Concorso dell'80ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. A dieci anni dalla scomparsa del grande cantautore, il film offre testimonianze e racconti inediti di personaggi che hanno fatto la storia dello spettacolo e della musica italiani, dal figlio Paolo a Diego Abatantuono, Cochi Ponzoni, Massimo Boldi e Nino Frassica passando per i racconti di colleghi come Paolo Conte, Roberto Vecchioni, Paolo Rossi, Claudio Bisio, Elio, Valerio Lundini e molti altri. Nel film anche la straordinaria testimonianza di Vasco Rossi. 'Enzo Jannacci Vengo anch'iò è un ritratto unico e appassionato che riporta alla luce le mille sfumature di un mito che continua a sorprendere e affascinare con la sua cifra unica, stralunata e surreale. Grazie a un sapiente uso del montaggio, è lo stesso Jannacci il narratore del film. I momenti topici, le collaborazioni con l'amico Giorgio Gaber, con Dario Fo, l'incontro con Cochi & Renato, ma anche le avventure sui palchi, teatri, cantine e quella vocazione di medico che forse gli sarebbe piaciuto seguire di più, vengono raccontate in prima persona, recuperando le sue parole da un'intervista finora inedita, rilasciata nel 2005 allo stesso Giorgio Verdelli.