Sanremo, Ferragni: «L'odio fa sempre male e fa bene parlarne»

"Ho scritto da sola il testo della mia lettera"

Sanremo, 7 feb. (askanews) - "Penso cambierà molto nella mia vita e nella mia carriera. E' un onore arrivare su questo palco, voglio portare me stessa, voglio portare un messaggio ben chiaro. È la mia prima esperienza in televisione, ne ho scelta una che vedranno in pochi, no?": Chiara Ferragni cerca di smorzare l'emozione in sala stampa a Sanremo in vista dell'esperienza di questa sera come coconduttrice alla 73esima edizione del Festival di Sanremo.

"Sarà un momento importantissimo della mia carriera - aggiunge Ferragni - mi auguro ad esprimere bene questo messaggio, ce la metterò tutta. Ho ascoltato i consigli di tutti. Metterò tutta me stessa. La spontaneità sarà la mia carta vincente".

"Ho scritto da sola il testo della mia lettera che leggerò stasera", ha concluso Ferragni.

"L'odio fa sempre male e fa bene parlarne. Ci siamo abituati all'idea che se ti esponi è giusto venire insultati. Il mio augurio è che ciascuno riesca a portare il suo messaggio, Paola ha fatto bene a denunciare." Ha detto Chiara Ferragni rispondendo durante la conferenza stampa di Sanremo a una domanda se era venuta a portare il messaggio in difesa delle donne visto che l'altra co-conduttrice Paola Egonu ha subito attacchi.