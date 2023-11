Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha elogiato la trasmissione 'Che tempo che fa', condotta da Fabio Fazio sul Nove, per gli elevati ascolti, sottolineando il buon lavoro svolto dal punto di vista giornalistico. Fazio ha ringraziato e ha espresso il proprio piacere per il complimento: «Non so a quanti altri farà piacere...»