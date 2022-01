Batgirl, Glasgow si trasforma in Gotham City: le immagini dal set del nuovo film DC

Glasgow, Scozia. La città si trasforma in Gotham City per ospitare il set di Batgirl, il nuovo film dell’universo DC. La trama racconterà storia e origini di Barbara Gordon, l’atletica ragazza che veste i panni della supereroina nel filone narrativo di Batman. A interpretare Batgirl è Leslie Grace, giovane cantante e attrice statunitense di origini dominicane, lanciata dal mondo dei musical. Pare che faranno parte del cast anche Brendan Fraser, protagonista della trilogia de “La Mummia”, e il premio Oscar J.K. Simmons. L’uscita del film, da confermare, è prevista in streaming per quest’anno.