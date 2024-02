Bafta 2024, il principe William alla cerimonia di consegna dei premi

Stasera a Londra si terrà la cerimonia di consegna dei premi Bafta , l'evento più prestigioso del cinema britannico. Christopher Nolan e il suo film " Oppenheimer ", che racconta la storia della creazione della bomba atomica, sono tra i principali candidati con 13 nomination, rafforzati dai successi ai Golden Globe e ai Critics Choice Awards, oltre ad essere favoriti per gli Oscar. Il principe William parteciperà all'evento senza la presenza della principessa Kate, ancora in convalescenza dopo un intervento chirurgico all'addome subito il mese scorso. L'assenza di Kate sarà particolarmente avvertita, considerando che il principe William aveva precedentemente sospeso i suoi impegni ufficiali per starle vicino.