Amadeus, la sua giornata a Sanremo: il racconto in un video su TikTok

Prosegue il successo, in tv e sui social, del ‘Festival di Sanremo 2023’ che continua a tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori. Allo stesso modo, la curiosità attorno alla manifestazione musicale più popolare d’Italia contagia anche il web e, secondo quando comunicato durante la conferenza stampa Rai di giovedì 9 febbraio, le views su TikTok per l’hashtag ufficiale #Sanremo2023 ha superato quota 450 milioni. Allo stesso modo, i video pubblicati nella giornata dal profilo TikTok @sanremorai – inaugurato solo qualche settimana fa dallo stesso Amadeus – sfiora i 215mila follower sulla piattaforma. Tra i contenuti più apprezzati e curiosi, il video in cui il direttore artistico racconta a RaiRadio2 come si svolge la sua giornata tipo nella settimana del festival. Foto Kikapress / Video TikTok