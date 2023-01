Bergamo, papà dona un polmone al figlio: è il primo trapianto da vivente. «L'organo non verrà mai rigettato perché il sistema immunitario è lo stesso»

(LaPresse) A Bergamo, un padre ha donato un polmone al proprio figlio: è la prima volta che in Italia avviene un trapianto da donatore vivente. L'intervento è stato eseguito all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. È un bambino di 5 anni, proveniente da un’altra regione il primo paziente in Italia a essere stato sottoposto, martedì 17 gennaio all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, a un trapianto di polmone da donatore vivente. Il donatore è il padre del piccolo, che dopo aver donato al bambino il midollo per curare una rara malattia che lo affligge fin dalla nascita ha scelto di donare anche una parte del suo polmone per salvare la vita al figlio. Si tratta di un caso molto raro, con pochissimi precedenti in Europa.

Papà dona un polmone al figlio di 5 anni per salvarlo, è il primo trapianto da vivente in Italia