Papà dona un polmone al figlio di 5 anni per salvarlo, è il primo trapianto da vivente in Italia

Eseguito il primo trapianto di polmone da vivente in Italia: è successo ieri all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. Un uomo ha infatti donato parte di un polmone al figlio di 5 anni che è affetto da talassemia. Proprio a causa di questa malattia il padre aveva già donato al piccolo il midollo.

Ma questa donazione ha causato una reazione, la cosiddetta malattia da trapianto contro l'ospite, in base a cui le cellule trapiantate attaccano gli organi del ricevente, in questo caso il rigetto aveva causato al piccolo un danno polmonare irreversibile. Padre e figlio sono ricoverati in prognosi riservata ma i medici sono fiduciosi.