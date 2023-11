Le Olimpiadi dei bartender al Marriott Park Hotel di Roma

di Nicole Cavazzuti

I migliori barman del Pianeta si ritrovano tutti nella capitale fino al 1° dicembre al Marriott Park Hotel per il World Cocktail Championship Iba (ovvero i Campionati Mondiali della International Bartender Association).

Una gara speciale, che l’Italia non ospitava dal 1987, con ben un’ottantina di professionisti impegnati tra competizioni e dimostrazioni di tecnica e stile. In palio, due corone: il titolo di re della mixology Classica e quello di re del Flair, in altre parole di miscelazione acrobatica (per intenderci, hai presente Tom Cruise nel film Cocktail?). In attesa di scoprire chi sarà il campione del mondo, nel video ti presentiamo la regina e il re della mixology italiana.