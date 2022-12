Scuderie del Quirinale, in mostra i capolavori salvati dalla Guerra: dal Discobolo alla Danae di Tiziano

Servizio di Laura Larcan - video Paolo Caprioli/Ag.Toiati

Dal Discobolo di Mirone alla Danae di Tiziano, alle Sciderie del Quirinale si apre la grande mostra "Arte liberata. Capolavori salvati dalla Guerra", visitabile dal 17 dicembre al 10 aprile. L'esposizione racconta dieci anni di storia italiana. Dal 1937 al '47. Inanella le vicende di opere italiane e personaggi, i cosiddetti monument's men and women. Tutti giovanissimi storici dell'arte e funzionari dello stato. Eroi silenziosi. E la loro impresa epica: il salvataggio del patrimonio italiano messo a rischio, tra le esportazioni forzate, i bombardamenti degli Alleati e poi i vari tentativi di razzie dei tedeschi in rappresaglia. Una storia che si conclude con il 1947 anno importante del ritorno delle opere in italia. Un racconto che scorre attraverso oltre cento opere sopravvissute ai deliri della Seconda Guerra Mondiale e dei suoi carnefici.