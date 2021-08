Sicilia in zona gialla, al mercato di Ballarò di Palermo in pochi rispettano le regole anti-Covid

Anche al mercato di Ballarò di Palermo sono in pochi a rispettare le regole anti-Covid, tornate in vigore da oggi con il rientro della Sicilia in zona gialla. In pochi tra i commercianti e i clienti, infatti, indossano la mascherina come prevedono le nuove restrizioni. Intanto in città e in tutta la regione sono aumentati i controlli delle forze dell'ordine. Nel centro storico di Palermo tanti gli interventi degli agenti di polizia per ricordare l'uso della mascherina da oggi tornata d'obbligo anche all'aperto.

