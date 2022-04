Rischio ictus e perdita di capelli: lo “strano” sintomo

Sei a rischio ictus? Potresti scoprirlo osservando i tuoi capelli. Già, perché a quanto pare la perdita dei capelli potrebbe essere sintomo proprio di questa brutta malattia. La caduta dei capelli riguarda sia uomini che donne, anche se bisogna dire che i maschietti ne soffrono molto di più. Se già siete tristi perché esteticamente non vi sentite molto a vostro agio con diversi capelli in meno sappiate che questo è solo il minore dei mali. Foto: Shutterstock music: "Summer" from Bensound.com

