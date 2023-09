Raccolta straordinaria di sangue a Ponte Milvio: l'iniziativa di DonatoriNati Polizia di Stato e Tennis & Friends - Salute e Sport

Una raccolta straordinaria di sangue a Ponte Milvio . Solo un’anticipazione, questa odierna iniziativa sinergica tra DonatoriNati Polizia di Stato e Tennis & Friends - Salute e Sport, rispetto a quanto previsto nel programma della 13ma edizione della kermesse che da 12 anni promuove la cultura della prevenzione, dello sport e dei corretti stili di vita. In attesa di Tennis & Friends - Salute e Sport - appuntamento al Foro Italico dal 13 al 15 ottobre - il Presidente di DonatoriNati Polizia di Stato Claudio Saltari e il Fondatore e Presidente del progetto Tennis & Friends – Salute e Sport, Professor Giorgio Meneschincheri, hanno lanciato un appello: donare il sangue, risorsa sempre più preziosa nell’assistenza sanitaria, non è solo un gesto di solidarietà ma è anche un modo per prevenire e diagnosticare in maniera precoce le malattie metaboliche. Il donatore, infatti, ha diritto ad esami gratuiti del sangue e, una volta l’anno, ad una visita cardiologica con elettrocardiogramma e ad una radiografia al torace. Si sono uniti all’appello il Presidente del XV Municipio Daniele Torquati, l’olimpionico della scherma Stefano Pantano, il campione europeo di boxe Emanuele Blandamura, Sebastiano Somma e Jimmy Ghione.