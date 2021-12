Covid, bollettino: 15.756 nuovi casi e 99 morti. Brusaferro: «Epidemia in espansione»

(LaPresse) Sono 15.756 i nuovi casi di Covid in Italia, a fronte di oltre 695mila (695.136) tamponi processati. Il tasso di positività si attesta al 2,3 per cento. 99 i morti. In ulteriore aumento i ricoveri nei reparti ordinari e in terapia intensiva. E arriva l'allarme di Silvio Brusaferro. "L'epidemia è in espansione. L'indice Rt, vale a dire il tasso di contagio, è intorno a 1,2. Siamo ancora in una situazione di crescita della circolazione, con un’incidenza di 173 casi su 100 mila abitanti", spiega il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Il governatore Luca Zaia, intanto, avverte: "Il Veneto rischia la zona gialla a Natale".