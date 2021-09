(LaPresse) - Lo stadio Olimpico di Roma torna a colorarsi di biancocleste e giallorosso per il primo derby tra Lazio e Roma col pubblico in presenza dopo la pandemia. Controllo del green pass a i cancelli che tre ore prima del fischio d'inizio della stracittadina, intorno alle 15, sono stati aperti. “È come se non fossimo mai andati via”, commenta una tifosa in maglietta biancazzurra mentre un rivale giallorosso dice: “Il pallone è questo, la domenica allo stadio”.