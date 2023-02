Stelle cadenti il 22 e il 23 Febbraio, ecco i 4 posti più belli da dove vederle a Roma

Il 22 febbraio 2023 apparirà nel firmamento il triangolo celeste Luna -Giove-Venere. Si tratta di un vero e proprio spettacolo che sarà visibile a occhio nudo dato che sarà circondato da stelle cadenti, le delta Leonidi. E quale posto migliore per ammirare tale meraviglia se non la città eterna? In particolare, i romani favoriscono alcuni posti speciali della Capitale che sono: Gianicolo, Zodiaco, Parco degli Acquedotti, Pincio. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM