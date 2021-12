Rifiuti Roma, Gualtieri: «Abbiamo aumentato mezzi e uomini»

«Mancavano uomini, mezzi e coordinamento. Abbiamo aumentato i mezzi, la forza lavoro e migliorato la raccolta e la pulizia di alcune zone della città. Si raccolgono più rifiuti di prima, c’è stato un intervento di coordinamento sul verde orizzontale e verticale, abbiamo trattato le caditoie e le griglie per evitare allagamenti, c’è ancora tanto da fare ma gli interventi sono stati significativi. Abbiamo messo in strada 300 mezzi in più e 500 operatori Ama in più ogni giorno», le parole del sindaco di Roma Roberto Gualtieri alla conferenza stampa “Pulizia della città: bilancio e prospettive”.

Fonte Youtube Streaming Roma Capitale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it