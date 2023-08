Incantum Roma, la pizzeria magica a tema Harry Potter: cosa accade se ordini una pizza speciale

A Ponte Mammolo a Roma è stata aperta una pizzeria speciale a tema Harry Potter. In pochissimo tempo ha già attirato l'attenzione di molte persone che attraverso il profilo social del locale si sono incuriosite e non hanno potuto fare a meno di provare la novità. La pizzeria con tema Harry Potter che si trova a Roma non solo offre una vasta gamma di prodotti speciali e unici ma riserva per i clienti una particolarità. Chi sceglierà una delle pizze speciali avrà la possibilità di vestirsi da uno dei personaggi di Harry Potter. Infatti, dal momento dell'ordinazione i clienti avranno a disposizione i prodotti ufficiali @cinereplicas.official: sciarpa, Mantella di Grifondoro e la bacchetta magica. Una volta finita la cena, però, l’incantesimo svanirà e tutti torneranno ad essere un babbano o una babbana. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN