Ostia, sul lungomare a tutta velocità: multati oltre 40 automobilisti in meno di due ore

di Moira Di Mario

Oltre quaranta multe per eccesso di velocità in meno di due ore. È il bilancio dei controlli in lungomare Caio Duilio effettuati ieri mattina dalla polizia locale del gruppo Decimo Mare con l'autovelox. Sono stati quarantadue gli automobilisti che, nonostante i cartelli installati per il controllo elettronico della velocità, sono sfrecciati davanti agli agenti. Il limite massimo registrato è stato di 62 chilometri orari invece dei cinquanta consentiti. Ben al di sotto dei 104 segnalati dai dispositivi otto mesi fa, quando per il "Nuovolari" in utilitaria scattò la multa dopo essere passato come un folle davanti agli agenti in piazzale Magellano. Il monitoraggio per il rispetto dei limiti è ormai all'ordine del giorno, praticamente quotidiano. Tante, troppe, le violazioni al codice della strada che hanno causato incedenti e investimenti, spesso mortali. I DATI Nonostante questo, gli automobilisti continuano ancora a spingere un po' troppo il piede sul pedale dell'acceleratore. Qualche giorno fa in via Guido Calza, la strada che collega Ostia con Ostia Antica, i poliziotti urbani hanno pizzicato un'altra quarantina di automobilisti "frettolosi". Anche in questo caso è stato registrato il superamento del limite di velocità ed è scattata la relativa multa. La polizia locale raccomanda a tutti gli automobilisti e ai conducenti di mezzi pesanti di prestare sempre la massima attenzione per evitare non solo le sanzioni salate, ma soprattutto incidente che potrebbero causare problemi molti più seri. Intanto ieri mattina traffico bloccato per circa un'ora per uno scontro tra via dell'Appagliatore e via Forgiarini che ha provocato pensanti disagi alla circolazione al centro di Ostia. Controlli anche oggi e domani, in occasione del week