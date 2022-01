Ostia, incidente mortale sul Lungomare Lutazio Catulo: pedone investito sulle strisce

Ancora un morto sul Lungomare Lutazio Catulo di Ostia. Un uomo di 74 anni è deceduto dopo essere stato investito intorno alle 8.30 all'altezza del civico 40. La conducente dell'auto, una donna italiana di 59 anni, si è fermata a prestare soccorso al pedone. Sono intervenute le pattuglie del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno chiuso il tratto di lungomare da Piazzale dell'Aquilone a Piazzale Cristoforo Colombo lato mare. Sono in corso le indagini per risalire alla dinamica dell'incidente.

Video di Mino Ippoliti

Grave incidente a Ostia, intervento della Polizia Locale Le pattuglie del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute questa mattina, verso le 8.30, in Lungomare Lutazio Catulo , all’altezza del civico 40, per un incidente con esito mortale, trattasi di investimento di pedone uomo, di 74 anni, deceduto sul posto . La conducente del mezzo investitore, una Mini Countryman , una donna italiana di 59 anni, si è fermata a prestare soccorso.Chiuso per i rilievi Lungomare Lutazio Catulo da Piazzale dell’Aquilone a Piazzale Cristoforo Colombo lato mare. Indagini in corso per risalire all’esatta dinamica del sinistro. Video Mino Ippoliti