Maltempo, piove a Roma: le previsioni meteo di oggi 2 novembre

Questa mattina Roma si è svegliata sotto una pioggia battente che ha inondato le strade della città. Le previsioni meteo di oggi indicano infatti l'arrivo di una potente perturbazione che sta interessando gran parte dell'Italia. Secondo i dati forniti il Centro-Nord del paese è stato colpito da piogge sin dalle prime ore del mattino, con precipitazioni irregolari. Nel corso del pomeriggio, è previsto un ulteriore e forte peggioramento delle condizioni meteorologiche su tutto il Nord Italia, con Toscana, Umbria e Lazio che subiranno un aumento delle precipitazioni entro sera.in quanto sono previste precipitazioni abbondanti su Alpi, Prealpi, Liguria e Friuli Venezia Giulia. Inoltre, entro sera, si prevedono venti di burrasca che potrebbero raggiungere velocità superiori ai 90 km/h. Si consiglia a tutti i cittadini di prendere precauzioni e di prestare attenzione alle indicazioni delle autorità locali in caso di condizioni meteorologiche avverse. Si consiglia anche di verificare costantemente gli aggiornamenti sulle previsioni meteo per rimanere informati sulle condizioni in evoluzione.