«Ci ha fatto onore di vederla nominare in tutto il mondo come bersagliera. Volevamo omaggiarla tutti per una grande donna». Così una delegazione di bersaglieri in occasione dell’apertura della camera ardente di Gina Lollobrigida in Campidoglio con il Sindaco Gualtieri e i familiari. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Morte Lollobrigida, Borgonzoni: “Ha rappresentato rinascita dell’Italia”