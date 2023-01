Morte Lollobrigida, Borgonzoni: “Ha rappresentato rinascita dell’Italia”

(Agenzia Vista) Roma 18 Gennaio 2023 “Ha rappresentato la rinascita e la forza anche del nostro paese in quel periodo storico. Ha cambiato la sua vita in maniera straordinaria” Così Lucia Borgonzoni sottosegretario per i beni e le attività culturali e per il turismo in occasione dell’apertura della camera ardente di Gina Lollobrigida in Campidoglio con il Sindaco Gualtieri e i familiari. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev