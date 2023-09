La grande festa di Max Pezzali al Circo Massimo

Una grande festa per i 30 anni di carriera con i fan cresciuti con le sue canzoni e le nuove generazioni. Max Pezzali ha fatto cantare e ballare oltre 56.000 persone al Circo Massimo di Roma ne "Il Circo Max", dopo una stagione live di successi sold out.

Sul palco, trasformato in tendone da circo con riferimenti agli anni '90 e all'universo raccontato nei suo brani, tra videogame, una Gran Torino e una Harley-Davidson, i brani storici da "Hanno Ucciso L'Uomo Ragno" a "Come mai", "Sei un mito", "Una canzone d'amore"; i duetti con gli amici: Riccardo Zanotti (dei Pinguini tattici nucleari) Colapesce Dimartino, Lazza, Articolo 31, Dargen D'amico, Gazzelle, Paola e Chiara. E gli amici deejay Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso che hanno fatto ballare Roma in apertura.

Oltre 520mila i biglietti venduti nel tour di quest'anno, con la promessa che si continua.