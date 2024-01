Incidente Pontina, 2 morti e 6 feriti: lo schianto nella notte

Tragedia questa notte intorno alle 3 sulla Pontina. In un drammaticoincidente due ragazzi sono rimasti uccisi e altri tre sono ricoverati in gravi condizioni: erano a bordo di una Smart Forfour che si è schiantata contro un guard rail e poi contro un'altra auto. Altre tre persone che viaggiavano sulla Fiat Panda sono rimaste ferite. Qui l'articolo completo: Incidente sulla Pontina, due ragazzi morti e 6 feriti: strada chiusa e traffico in tilt