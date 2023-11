Domenica ecologica a Roma: il 3 dicembre blocco del traffico nella fascia verde

Da novembre a marzo sono previsti gli appuntamenti della domenica ecologica a Roma , il prossimo avrà luogo il 3 dicembre e prevede il blocco nella zonain diversi orari della giornata. E' stata la giunta comunale di Roma a aderire all'iniziativa e il dipartimento Rifiuti ha predisposto gli atti per completare il nuovo calendario 2023-2024. Domenica 3 dicembre entrerà in vigore il blocco della circolazione per tutti i mezzi a motore nella nuova Ztl "Fascia Verde" dalle ore 7,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30. I soggetti che andranno contro legge potranno ricevere una multa che va dai 163 ai 658 €, in base a quanto sia grave l’inflazione. Si tratta di un'iniziativa volta a controllare l’inquinamento atmosferico che aumenta anno dopo anno. Secondo quanto affermano gli esperti, i valori delle concentrazioni biossido di azoto sono molto alte e spesso superano i limiti previsti dalla legge. I mezzi che non potranno circolare sono: Automobili a benzina fino a Euro 5, Automobili a diesel fino a Euro 6, Motocicli a quattro tempi con omologazione da Euro 0 a Euro 3, Ciclomotori fino a Euro 2. Le macchine in deroga sono quelle elettriche, ibride, vetture con alimentazione monofuel a metano o Gpl, quelle a benzina Euro 6, i ciclomotori con motore 4 tempi a partire da Euro 2. Le altre date delle domeniche ecologiche sono il 14 gennaio, il 25 febbraio e il 24 marzo 2024. “Le date e gli orari potranno ancora subire modifiche tenuto conto del contesto ambientale di riferimento nonché del verificarsi di eventi a oggi non previsti né prevedibili che dovessero essere ritenuti non compatibili e di interesse pubblico prevalente”. Si legge sull'atto. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN