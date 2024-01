Befana a Roma, cinque eventi da non perdere sabato 6 e domenica 7 gennaio

L'ultimo weekend festivo è alle porte e con esso anche l'Epifania. Roma si sta preparando ad accogliere la befana che arriverà a Piazza a Navona come da tradizione ma nell'attesa la Capitale è ricca di eventi e appuntamenti da non perdere. Viva la Befana a Via della Conciliazione: il corteo storico religioso culturale “VIVA LA BEFANA – PER RIAFFERMARE E TRAMANDARE I VALORI DELL’EPIFANIA” sfilerà il 6 gennaio alle ore 10,00 al seguito dei Re Magi, provenienti per questa XXXVII edizione dalla Valle del Tevere e da Morlupo, primi protagonisti di questa grande manifestazione. Ingresso Gratuito Musei Civici: nella prima domenica del nuovo anno, il 7 gennaio, tutti i visitatori – residenti e non residenti a Roma – potranno accedere gratuitamente ai musei civici e ad alcune aree archeologiche della città. L’iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Ingresso libero compatibilmente con la capienza dei siti. Prenotazione obbligatoria solo per i gruppi al contact center di Roma Capitale 06060. La Befana arriva a Piazza Navona come ogni anno il 6 gennaio la simpatica strega porterà doni e dolciumi a tutti i bambini. Sarà un momento di festa per tutta la famiglia, con spettacoli, musica e allegria. Lo storico mercatino della Befana è una vera e propria istituzione amatissima dai romani di tutte le età. Color Hotel: da martedì 2 gennaio a lunedì 15 gennaio: 11:00 – alle 21:00. Si tratta di una mostra interattiva permanente composta da 11 sale tematiche che prende le sembianze di un hotel incantevole. Parco delle Favole Incantate: le luminarie di Ariccia a Parco Chigi sono totalmente rinnovate, ancora più grandi e con temi diversi (sempre legati alla Walt Disney e alla Marvel) e renderanno l’atmosfera ancora più scintillante. FOTO: SHUTTERSTOCK, @LUX EVENTI, @PARCO DELLE FAVOLE INCANTATE MUSICA: PROJECT A_KORBEN