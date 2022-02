Roccaraso, Juan Carrito si sveglia dal letargo e torna sulle piste da sci

Avvistato a Roccaraso l'orso Juan Carrito che tutti credevano in letargo. L'orso è stato filmato attorno alle 16,30 mentre correva a ridosso delle piste sciistiche dell'Aremogna, zona Valle Fredda - Le Cave, vicino al rifugio Heidi. Molti turisti, che stavano scendendo a valle, se lo sono trovati di fronte e lo hanno filmato entusiasti. L'orso di due anni, con radiocollare dalla nascita, non è chiaro se ha terminato il letargo e se si è solo svegliato momentaneamente per andare a mangiare e poi tornare nella tana in una zona isolate del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Sul posto i guardiaparco e carabinieri forestali che hanno cercato di allontanarlo con il rumore delle sirene. (di Sonia Paglia)