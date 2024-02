Regionali Abruzzo, Marsilio: «Non temo nessun effetto Sardegna»

(Agenzia Vista) Roma, 29 febbraio 2024 "L'unica donna sarda che temo è mia moglie. Non temo un effetto sardo. Sapevamo che dopo le elezioni sarde l'Abruzzo sarebbe diventato il faro politico. Poi dopo sarebbe stata la volta della Basilicata, del Piemonte e così via. Certo, in Sardegna pensavamo di vincere e ci siamo andati vicini. Con uno scarto di 1500 voti non è che quello di Todde sia un grande trionfo. Certo ora vedremo se saprà governare bene la Sardegna. Io non temo un effetto Sardegna" lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio a seguito della riunione del Cipess tenutasi a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev