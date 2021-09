(Agenzia Vista) Bologna, 07 settembre 2021 "Mi sembra un dibattito surreale, in un momento in cui la povertà ha dovuto fare i conti con la pandemia e c'è qualcuno che non ha mai lavorato come Salvini che vuole abolirlo. La parte sulle politiche attive può essere migliorata, facciamolo", così il ministro Patuanelli a margine del Macfrut di Rimini. / Facebook Stefano Patuanelli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it