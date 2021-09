Rai Radio 2, la nuova stagione della radio che si vede

Ripartenza del palinsesto di Radio 2 Rai con i talent più amati e seguiti: la direttrice Paola Marchesini si gode trasmissioni storiche e il secondo anno del positivo esperimento della radio che si guarda in tv e su Raiplay. Con grande successo. In un video della rete il saluto del Ruggito del Coniglio, premiata ditta Presta e Dose, al ventisettesimo anno in onda con Marco che scherza: "Quando abbiamo cominciato c'era ancora Marconi in vita". E poi Delogu e Boschero con Quelle delle Due, Pierluigi Diaco, la mattina presto con la sveglia di Caterpillar Am, Lillo&Greg con il loro 610 (Valerio Lundini tra gli autori e ospiti). E la premiata ditta Barbarossa-Perroni con il loro Social Club. La formula resta la stessa che ha portato al balzo di ascolti della scorsa stagione: affezione del pubblico, musica, intrattenimento. E il ritorno a breve dei concerti live da via Asiago (si scalda Carmen Consoli con il suo ritorno per i 25 anni di carriera).