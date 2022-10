Putin introduce legge marziale nelle regioni ucraine annesse

«Nella Repubblica popolare di Donetsk, nella Repubblica popolare di Luhansk, nonché nelle regioni di Kherson e Zaporozhye. Prima del loro ingresso in Russia, era in vigore un regime di legge marziale. E ora dobbiamo formalizzare questo regime già nel quadro della legislazione russa. Pertanto, ho firmato un decreto sull'introduzione della legge marziale in questi quattro soggetti della Federazione Russa», le parole del Presidente della Federazione Russa Putin.

(Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it)