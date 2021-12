Zaia fa il tampone rapido in diretta Facebook: «Lo consigliamo per feste, pranzi e cene»

Il presidente del Veneto Luca Zaia mostra come fare un tampone rapido nel corso della diretta Facebook sull'aggiornamento sui dati Covid. «Per le feste, pranzi e cene, anche per i nuclei familiari diversi che si riuniscono a cena, che sono 'estranei' da un punto di vista epidemiologico, consigliamo se possibile di fare un test rapido, che sarà anche contestato ma è meglio che senza», ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia.

«Il test fai da te - ha aggiunto Zaia - si può acquistare al supermercato e online, da solo o a pacchetti. Si può fare in farmacia e farselo prescrivere. Non vuol dire che puoi fare i cori in casa, ma quantomeno è un ulteriore elemento di verifica, nella speranza che se c'è un qualche elemento di positività possa venire scandagliato. Anche l'Ecdc consiglia l'uso dei test fai da te. Tra le regole aggiungiamo quella di aerare i locali».

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev