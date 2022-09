Von der Leyen: «Se in Italia va male dopo il voto, abbiamo gli strumenti»

«Vedremo l'esito delle elezioni in Italia. Se le cose vanno in una situazione difficile, ho parlato di Ungheria e Polonia, abbiamo gli strumenti. Se le cose vanno nella giusta direzione... E le persone, a cui un Governo è tenuto a rispondere, giocano un ruolo importante». Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, rispondendo a una domanda sul futuro dello Stato di diritto in Italia dopo le elezioni di domenica, durante un evento all'Università di Princeton negli Stati Uniti. Princeton University Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev