De Luca: «Gotor presenza creativa nella nuova giunta di Roma, prevedo esplosione scuole tango»

«Gualtieri parte con la sua avventura di governo a Roma, con contributi importanti. Ma anche con presenze creative, come quella di Miguel Gotor, avremo un'esplosione di scuole di tango nelle prossime settimane», così Vincenzo De Luca nel corso della diretta Facebook trattando dell'impennata di nuovi contagi Covid.

La polemica del 2015

Già sei anni fa il presidente della Regione Capania aveva apostrofato l'ex senatore del Partito Democratico come «bellerino di flamenco». In una delle sue celebri dirette su Lira Tv De Luca aveva risposto alle polemiche scaturite dalla battuta che pronunciò in merito all'ex presidente della commissione anti mafia, Rosy Bindi, parlando della reazione di Gotor.

«L'unico momento veramente di commozione ed emozione me lo ha determinato uno di quelli che hanno sofferto di più, tale Miguel Gotor. Pensavo fosse un ballerino di flamenco, un tanguero. Mi hanno detto che era un parlamentare», così il presidente De Luca in una diretta su Lira Tv del 30 ottobre 2015. «Ha lanciato il grido di dolore più straziante, mi hanno detto che vuole dichiararsi prigioniero politico: a lui solidarietà e cristiana comprensione», aveva concluso l'ex sindaco di Salerno.

Giunta Gualtieri, chi è ​Miguel Gotor: assessore alla Cultura

Facebook Vincenzo De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it