Giunta Gualtieri, chi è ​Miguel Gotor: assessore alla Cultura

Miguel Gotor, professore di storia moderna, è stato eletto senatore nel 2013 con il Partito democratico. Storico come Gualtieri, entra in giunta (assessore alla Cultura) come “tecnico”, anche se non è certo la prima volta che si affaccia sulla ribalta politica: è stato uno degli ideologi del Pd bersaniano, nelle cui liste è stato eletto in Senato nel 2013. Poi il passaggio ad Articolo 1 di Speranza, che certo apprezza la sua nomina nella giunta di Roma, anche se il cartello della Sinistra al sindaco ha fatto altri nomi. Ma Gualtieri lo ha voluto in squadra comunque. Insegna al dipartimento di Studi letterari, filosofici e di storia dell’arte di Tor Vergata. Specializzato in storia della vita religiosa del ‘500, in particolare di eretici e inquisitori, e degli anni ‘70 del Novecento. In Parlamento è stato uno degli ispiratori della commissione d’inchiesta sul caso Moro, presieduta da Fioroni.