«La crisi ucraina ha subito una forte e preoccupante accelerazione che mette in crisi la stabilità mondiale. Ad essere in gioco non è solo il quadro della sicurezza europea, ma i nostri valori. Mostrarci arrendevoli significherebbe pagare un alto prezzo“, così il ministro degli Esteri DI Maio al Senato. / WebTv Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev