Una piccola asta in dono al premier Mario Draghi in occasione della Cerimonia di Consegna dei Collari d'Oro 2021 del Coni. A consegnarla al presidente del Consiglio è il campione olimpionico, volto del salto con l'asta nel mondo, Gianmarco Tamberi. Di colore verde e rosso, l'asta in miniatura è stata donata al presidente del Consiglio, che si è mostrato entusiasta per il dono: "Questa riesco a saltarla anche io", ha commentato ricevendo il presente.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev