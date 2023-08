Schlein e Appendino, stesso look alla Camera: giacca bianca e maglia indaco

(Agenzia Vista) Roma, 01 agosto 2023 Elly Schlein e Chiara Appendino indossano abiti molto simili per la seduta in Aula alla Camera, con giacca bianca e maglia indaco. Elly Schlein tempo fa aveva dichiarato di affidarsi ai consigli di un'armocromista per l'abbigliamento. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it