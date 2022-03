«Dobbiamo favorire la conclusione di questo conflitto ma dall'altra non far finta di non vedere l'impatto che le sanzioni alla Russia avranno sulle nostre aziende. Serve un sostegno dell'Unione europea» così la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a margine dell'inaugurazione della mostra Patriote d'Italia nella sede romana del partito. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Meloni: «Missione di Salvini in Polonia? Chiunque faccia qualcosa fa bene»