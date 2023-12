Sangiuliano: «Governo Meloni? Arriveremo fino al 2032, poi mi riposerò»

(LaPresse) - Il governo arriverà al 2032. Ne è certo il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che, a margine del suo intervento alla festa di Atreju, ha parlato con i cronisti rispondendo alle critiche avanzate da Elly Schlein sulla tenuta della maggioranza: "Facciamo una scommessa: noi arriveremo fino al 2032. Poi nel 2032 io avrò 70 anni e francamente mi voglio riposare". Sangiuliano ha parlato anche della cultura: "Quando è alta, appartiene a tutti e dialoga con tutti quanti”. Per il ministro anche una battuta sul film di Paola Cortellesi: "Un bellissimo lavoro, uno straordinario risultato, che la commissione, nominata non da me, ma dal mio predecessore, bocciò".