Matteo Salvini: «Andiamo a vincere, si mettano il cuore in pace a Parigi, Berlino e Bruxelles»

(Agenzia Vista) Roma, 22 settembre 2022 "Non cambieremo collocazione internazionale. Non siamo al soldo di nessuno ma io voglio un'Italia a testa alta" che non va "a prendere ordini da qualcun altro. Sono stufo di leggere che da mezzo mondo spiegano come dobbiamo votare". Così Matteo Salvini a piazza del popolo a Roma, durante il comizio elettorale del centrodestra. Forza Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev