Salvini: «Reddito di cittadinanza va tolto a chi si rifiuta di lavorare»

«La Lega vuole confermare Quota 100 e togliere il reddito di cittadinanza a chi non ha voglia di lavorare. Il reddito a chi non può lavorare è un conto, lì lo Stato ha il dovere di intervenire, ma noi stiamo regalando miliardi di euro non a chi non può lavorare ma a chi rifiuta di farlo». L'ha ribadito il segretario Matteo Salvini, durante la sua visita a Trieste, assieme a Roberto Dipiazza, sindaco uscente e candidato del centrodestra. Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it