Quirinale, Lupi: «Nostro dovere fare proposta, Berlusconi figura giusta»

«Il centrodestra ha il dovere di presentare una proposta e la figura di Berlusconi è quella rappresentativa della coalizione per fare il presidente della Repubbblica e gli abbiamo chiesto di sciogliere la riserva». Lo ha detto al termine del vertice del centrodestra a Villa Grande il presidente di Noi con l'Italia Maurizio Lupi, l'unico esponente della coalizione che ha parlato con i cronisti. «Si deve aprire il dialogo in tutta la prossima settimana delle forze parlamentari. Non è Berlusconi che deve trovare i suoi 60 voti, è la coalizione di centrodestra che parte dai suoi numeri, compattamente, e che dialoga con tutti gli altri gruppi parlamentari per verificare se ci sono le condizioni per arrivare alla elezione del presidente della Repubblica», ha spiegato Lupi. (LaPresse)