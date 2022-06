Palermo, Lagalla: «Condizionare esercizio voto sfiora tenuta civile comunità»

«Condizionare o limitare l'esercizio del voto è una cosa estremamente grave e sfiora necessariamente i temi della tenuta civile della nostra comunità». Così il candidato sindaco di Palermo del centrodestra, Roberto Lagalla, all'uscita dal seggio elettorale. «Invito tutti i cittadini a esercitare comunque il proprio diritto di voto - ha continuato - anche se questo è stato condizionato e, addirittura, al momento negato. Forse, non abbiamo sbagliato nel dire che questa amministrazione debba andare a casa. E siamo sicuri che ogni proposta in continuità ovviamente non può che trovare l'opposizione della città e, certamente, la nostra che vogliamo cambiare e cambiare nel meglio» ha concluso Lagalla. (LaPresse)