Nuovo Bonus Auto 2024: incentivi fino a 13.500€ con un'importante condizione

EMBED





Scopri come ottenere fino a 13.500 euro di bonus per l'acquisto della tua nuova auto, ma attenzione alle regole: il veicolo non deve essere venduto per almeno un anno! Le società, enti o fondazioni hanno requisiti ancora più specifici, con un focus sulle auto green e ibride. Tutti i dettagli e le novità sul vincolo di questo incentivo rivoluzionario