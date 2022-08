Musumeci si dimette: «Grazie a Giorgia Meloni, mi ha lasciato assoluta libertà»

(Agenzia Vista) Sicilia, 04 agosto 2022 "Ringrazio Giorgia Meloni perché per questa scelta mi ha lasciato in assoluta libertà. La ringrazio per la sensibilità' che ha dimostrato e che continua a dimostrare nei miei confronti. È una scelta che non ho preso a cuor leggero, una scelta che non sottintende altri obiettivi e altri scopi e lo dico per sgombrare il campo da equivoci. Dobbiamo necessariamente impedire che alle elezioni regionali si riduca il numero dei possibili partecipanti, dei possibili votanti. Noi abbiamo dei doveri ai quali dobbiamo assolutamente guardare con grande attenzione". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci annunciando le sue dimissioni in un video su Facebook. Fb Musumeci Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Musumeci si dimette: Per le regionali si vota il 25 settembre. Decisione dettata dal buonsenso