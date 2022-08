Musumeci si dimette: Per le regionali si vota il 25 settembre. Decisione dettata dal buonsenso

EMBED





(Agenzia Vista) Palermo, 05 agosto 2022 "Il 25 settembre in Sicilia si voterà anche per le regionali, è una decisione sofferta e meditata che ho adottato dopo averci riflettuto. Non c'è nessun motivo politico, ma una decisione dettata dal buonsenso", le parole di Nello Musumeci in un video postato sui social. / Fb Nello Musumeci Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev